Migranten van buiten Europa wonen relatief vaak in de Randstad

Migranten van buiten Europa wonen relatief vaak in gemeenten in de Randstad. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Amstelveen is hun aandeel het grootst. Het gaat daar om 25,2 procent van alle inwoners. In Amsterdam en Den Haag is het net iets minder dan een kwart.

Buiten de Randstad wonen in Eindhoven, met 19 procent, de meeste migranten van buiten Europa. Zowel in die Brabantse stad als in Amstelveen gaat het om relatief veel kennismigranten. Op het Waddeneiland Terschelling en in het Twentse Tubbergen wonen de minste niet-Europese migranten. In beide gemeenten is dit nog geen 2 procent.

Migranten van binnen Europa wonen vooral in de grensregio’s. Het Limburgse Vaals kent met 36 procent het grootste aandeel. Ook in Zeeland en West-Brabant is het percentage “relatief hoog”, aldus het CBS. Het gaat dan vooral om geboren Belgen en Duitsers.

Nederland telde op 1 januari 2023 17,8 miljoen inwoners. Van hen zijn er 2,8 miljoen niet in Nederland geboren. Van de groep migranten is bijna twee derde niet in Europa geboren.