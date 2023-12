Nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd, met 68 nieuwkomers

De nieuwe Tweede Kamer met 150 Kamerleden is woensdag geïnstalleerd. De Kamer heeft 68 nieuwe leden, van wie er veel in de nieuwe fractie van verkiezingswinnaar PVV zitten. Ook NSC, dat in één klap met twintig zetels in de Kamer komt, levert veel nieuwe Kamerleden. Samen met dertien terugkerende Kamerleden en 69 blijvers legden de nieuwelingen woensdagmiddag stuk voor stuk de eed of belofte af.

Ondervoorzitter Roelien Kamminga (VVD) werd als eerste beëdigd. In haar functie als tijdelijke Kamervoorzitter kon ze daarna de overige 149 overige Kamerleden beëdigen. Zij mochten hun antwoord, “dat verklaar en beloof ik” of “zo waarlijk helpe mij God almachtig”, zowel in het Nederlands als in het Fries zeggen. Een aantal Kamerleden maakten van die laatste mogelijkheid gebruik.

De aanstaande volksvertegenwoordigers hebben daarmee beloofd dat ze hun plichten “getrouw” zullen vervullen en dat ze geen “gift of gunst” hebben beloofd om hun zetel te krijgen. Daarnaast zweren ze trouw aan de koning, het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet.

Enige hilariteit ontstond onder Kamerleden en de bomvolle publieke tribune nadat PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis de belofte had uitgesproken en de griffier “Mooiman” als volgend Kamerlid opriep om te worden beëdigd. Dat klonk als “mooi man” in reactie op de woorden van Mohandis, waarna iedereen in lachen uitbarstte. Jeremy Mooiman (PVV) moest twee keer de belofte uitspreken, omdat Kamminga hem door het rumoer de eerste keer niet kon verstaan.