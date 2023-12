Nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd, met 68 nieuwkomers

De Tweede Kamer wordt woensdag in haar nieuwe samenstelling geïnstalleerd. De Kamer krijgt 68 nieuwe leden, van wie er veel in de nieuwe fractie van verkiezingswinnaar PVV komen. Ook NSC, dat in één klap met twintig zetels in de Kamer komt, levert veel nieuwe Kamerleden. Samen met dertien terugkerende Kamerleden en 69 blijvers leggen de nieuwelingen hun eed of belofte af.

Ondervoorzitter Roelien Kamminga (VVD) wordt als eerste beëdigd, zodat ze tijdelijk als voorzitter kan optreden om de 149 overige Kamerleden te beëdigen. Ze mogen hun antwoord, “dat verklaar en beloof ik” of “zo waarlijk helpe mij God almachtig”, zowel in het Nederlands als in het Fries zeggen. De aanstaande volksvertegenwoordigers beloven daarmee dat ze hun plichten “getrouw” zullen vervullen en dat ze geen “gift of gunst” hebben beloofd om hun zetel te krijgen. Daarnaast zweren ze trouw aan de koning, het Statuut voor het Koninkrijk en de grondwet.

Dinsdag namen tachtig Kamerleden afscheid. Dertien van de volksvertegenwoordigers die hun plek innemen, hebben al eerder in de Kamer gezeten. Zo waren VVD-leider Dilan Yeşilgöz en D66-voorman Rob Jetten Kamerlid voordat ze minister werden in het demissionaire kabinet.

De Tweede Kamer stemt ook over een profielschets voor de nieuwe voorzitter. Oud-voorzitter Vera Bergkamp stond niet meer op de kieslijst van haar partij, dus maakt zij geen deel uit van de nieuwe Tweede Kamer. De Kamer zoekt een voorzitter met “gedegen parlementaire ervaring”, “inzicht in de staatsrechtelijke verhoudingen” en “gebleken kennis van en respect voor” de regels die de Kamer zelf heeft vastgesteld.

Daarnaast moet de nieuwe Kamervoorzitter goed kunnen samenwerken met de ambtelijke organisatie. Bergkamp werd dinsdag bij haar afscheid geprezen om haar opstelling tegenover die organisatie, waar bij haar voorganger Khadija Arib sommige ambtenaren zich volgens onderzoek juist onveilig voelden. Tegelijkertijd zal de Kamer ook iemand zoeken die debatten scherp kan voorzitten. Op haar voorzittersstijl kreeg Bergkamp juist kritiek. Mogelijk is PVV’er Martin Bosma een kanshebber, nu zijn partij de grootste is geworden. Wanneer een nieuwe voorzitter wordt gekozen, is nog niet bekend.