Noodopvang asielzoekers Ter Apel in studentencomplex Groningen

De crisisopvang voor asielzoekers in Groningen komt in studentenhuisvestingscomplex The Village aan de Peizerweg. De opvang gaat donderdag open en moet onderdak bieden aan tachtig tot honderd asielzoekers uit onder andere Syrië, Eritrea, Somalië, Iran, Irak en Jemen. Naar verwachting blijven de asielzoekers zo’n drie maanden in de opvang in afwachting van plaatsing in een regulier asielzoekerscentrum.

Het gaat om een leegstaande verdieping boven de gemeenschappelijke ruimte van het studentencomplex die af en toe wordt gebruikt voor extra piekopvang van studenten. Dat is nu niet aan de orde waardoor de verhuurder de verdieping beschikbaar kon stellen voor de opvang van asielzoekers, vertelt een woordvoerder van de gemeente. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is nu druk bezig om wandjes te plaatsen en de ruimte verder gereed te maken voor de komst van de asielzoekers.

Groningen geeft met het openen van de opvang gehoor aan een oproep van het COA aan gemeenten om extra tijdelijke opvanglocaties in te richten vanwege de drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel. “De gemeente Groningen vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een menswaardige opvang van asielzoekers en geeft daarom graag gehoor aan dit verzoek”, aldus de gemeente.

Ook de Groningse gemeente Stadskanaal schiet Ter Apel te hulp. Daar komen verwarmde tenten te staan waar plek is voor tweehonderd vluchtelingen. Deze tijdelijke opvang is naar verwachting donderdag klaar voor gebruik. De tenten staan er tot eind januari.

Omwonenden en studenten die in The Village wonen, zijn per brief op de hoogte gebracht. Het COA is verantwoordelijk voor het beheer van de opvang en is het aanspreekpunt voor alle ondernemers en particulieren in de omgeving van de locatie.