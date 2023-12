OM: onbekend hoe DNA op wapen schietpartijen Rotterdam belandde

Het is nog onduidelijk hoe het DNA van de tweede aangehouden verdachte in het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen in Rotterdam op een van de wapens is terechtgekomen. Het OM denkt niet dat de maandag aangehouden 21-jarige verdachte uit Den Haag rechtstreeks betrokken was bij de schietpartijen die eind september drie levens eisten. “Maar omdat het DNA van deze persoon is gevonden op het wapen, hopen we meer te weten te komen over de herkomst ervan”, zegt een woordvoerder.

Het DNA van de Hagenaar werd op een van de vuurwapens van de 32-jarige hoofdverdachte Fouad L. gevonden. L. wordt in deze zaak verdacht van driemaal moord, brandstichting en verboden wapenbezit. Hij zou op 28 september in Rotterdam, aan het Heiman Dullaertplein en bij het Erasmus MC, een 39-jarige vrouw, haar 14-jarige dochter en een 43-jarige huisarts hebben gedood.

“Omdat het DNA is gevonden, betekent dat dat de verdachte op enig moment het vuurwapen in zijn handen heeft gehad. Onduidelijk is nog onder welke omstandigheden. Het zou ook kunnen dat hij heel even het wapen heeft vastgehad toen het hem werd getoond. Maar verder onderzoek moet daar duidelijkheid over geven,” aldus de zegsman.

Het onderzoek naar zijn betrokkenheid loopt nog en de verdachte zit nog vast. De politie wil verder niets zeggen over de voortgang van het onderzoek. Het is nog niet zeker of, en zo ja wanneer, de Hagenaar wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris.