Omtzigt zwijgt nog over voorwaarden voor onderhandelingen met PVV

NSC-partijleider Pieter Omtzigt houdt nog steeds de kaarten tegen de borst over de voorwaarden waaronder hij met partijen zoals de PVV wil gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Na een gesprek met VVD-leider Dilan Yeşilgöz en verkenner Ronald Plasterk herhaalde hij dat het handelen naar de grondwet voor zijn partij “voorwaardelijk” is.

De principiële bezwaren van Omtzigt tegen onderdelen van het PVV-verkiezingsprogramma, die volgens hem tegen de grondwet indruisen, heeft de NSC-leider al voor de verkiezingen geuit en herhaalde hij tegenover de pers. Hij noemde onder meer de gelijke behandeling van mensen, de vrijheid van meningsuiting en het recht op gezinsleven. “Die liggen nog altijd op tafel.”

“De grondrechten zijn niet een soort onderhandeling. Je kunt daar niet een stukje van afdoen”, benadrukte Omtzigt.

De NSC-leider wil niet concreet ingaan op wat Wilders moet doen, of laten, om de deur voor onderhandelingen met Omtzigt open te zetten. Omtzigt en Wilders zitten woensdagmiddag bij Plasterk aan tafel.

Yeşilgöz gaf na het gesprek aan “op een heleboel onderdelen dezelfde zorgen te hebben” als Omtzigt. Zo noemt zij het waarborgen van de rechtsstaat een hele stevige eis. Wel voegt zij daaraan toe dat het “inhoudelijke gesprek natuurlijk nog moet beginnen”.