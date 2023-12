Onderzoeksraad komt met rapport bootongeluk Terschelling

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) presenteert woensdag het onderzoeksrapport naar de aanvaring tussen een watertaxi en een veerboot bij Terschelling in oktober 2022. Bij dat bootongeluk kwamen drie mannen en een kind om het leven en raakten vier anderen gewond. Het lichaam van de 12-jarige jongen werd nooit gevonden.

De onderzoeksraad heeft de oorzaak van de aanvaring onderzocht en komt met aanbevelingen en lessen voor de veiligheid om soortgelijke aanvaringen te kunnen voorkomen.

De aanvaring vond in de vroege ochtend van vrijdag 21 oktober 2022 plaats in het Schuitengat op de Waddenzee, tussen Harlingen en Terschelling. De snelboot Tiger van rederij Doeksen kwam in aanvaring met de watertaxi Stormloper van veerdienst Watertaxi De Bazuin in een van de vaargeulen bij het eiland.

Er werd ruim twee maanden gezocht naar de vermiste jongen, onder meer door vrijwilligersorganisatie SAR Nederland. In januari van dit jaar werd nog eens gezocht op de stranden en het water bij andere Waddeneilanden zoals Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog.