Opvang voor asielzoekers in Breda fors uitgebreid

Een noodopvang voor asielzoekers in Breda wordt uitgebreid van 150 naar 500 plekken. De evenementenlocatie Breepark is bovendien langer beschikbaar. De opvang zou eind dit jaar sluiten, maar dat is verlengd tot half maart.

Volgens de Brabantse gemeente heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid “een groot moreel beroep op Breda” gedaan naar aanleiding van de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Breda kwam naar eigen zeggen voor een moreel dilemma te staan door het verzoek. “Het druist namelijk in tegen eerdere afspraken met de buurt waarvan we vinden dat we ons eraan moeten houden. Tegelijkertijd betekent nee zeggen ook dat wij het probleem van mensen die in Ter Apel op stoelen moeten slapen mede in stand houden. En dat is voor ons ook onwenselijk en inhumaan.”

Om overlast voor omwonenden te voorkomen worden extra handhavers en beveiligers ingezet.

De crisisnoodopvang in een voormalige school in het Zeeuwse Zierikzee is ook langer beschikbaar. De locatie zou bij de jaarwisseling de deuren sluiten, maar blijft een jaar langer open, omdat er nog steeds te weinig opvangplekken in het land zijn. Het aantal plekken in de oude school wordt uitgebreid van 35 naar 43 door het inzetten van een extra lokaal.