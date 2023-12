Oud-Hart van Nederland-presentatrice Cilly Dartell (66) overleden

Cilly Dartell, voormalig presentatrice van onder meer Hart van Nederland en Shownieuws, is woensdagochtend overleden. Dat heeft haar familie laten weten. Dartell was 66 jaar en al enkele jaren ziek. Vorige maand werd bekend dat de longkanker waar ze aan leed, was uitgezaaid en dat Dartell niet lang meer te leven had.

Dartell was vooral bekend van de programma’s Hart van Nederland, dat zij van 1996 tot 2012 presenteerde, en Shownieuws. Dartell woonde in Florida met haar man Jan Cocheret, met wie ze in 1985 trouwde en twee zoons kreeg. Ze is woensdag in Amsterdam in het bijzijn van haar familie en vrienden vredig ingeslapen.

In 2016 werd longkanker bij Dartell geconstateerd, waarna ze in 2020 bekendmaakte dat die was teruggekeerd met uitzaaiingen. Chemokuren en immuuntherapieĆ«n volgden, maar eind 2023 kwam naar buiten dat ze uitbehandeld was. Tegen Story zei ze toen dat dit “een behoorlijke klap” was. “Ik weet dat ik doodga. Alleen kunnen ze niet zeggen hoelang ik nog heb. Dat kan een maand zijn, of misschien wel twee maanden.”

Dartell werd in 1957 geboren in Kortenhoef als Cilly Veltmeijer en stond voordat ze op televisie kwam in het theater. Eerst deed ze dit bij diverse cabaretgroepen en theatergezelschappen, later maakte ze de overstap naar musicals. Zo speelde ze een hoofdrol in de Annie M.G. Schmidt-musical De dader heeft het gedaan en was ze te zien in de musical Grease.

Voordat ze als tv-presentatrice in 1996 de overstap maakte naar SBS6, werkte Dartell voor de AVRO. Bij de omroep presenteerde ze verschillende programma’s, waaronder ook voor Radio 1 en 2. Van januari 2013 tot en met mei 2014 was ze ook te zien als presentator van het programma Studio MAX Live, samen met Frank du Mosch.