Politie neemt handelsgroepen illegaal vuurwerk op Telegram over

De politie heeft eind november ingegrepen in vier Telegramgroepen waarin op grote schaal voor consumenten verboden vuurwerk werd verhandeld. In de groepen waren ongeveer 9000 leden actief. De groepen zouden zijn beheerd door een minderjarige uit de gemeente Noardeast-Fryslân. Die is nog niet aangehouden, maar wordt binnenkort verhoord, aldus de politie.

De minderjarige wordt verdacht van het faciliteren van de handel in het verboden vuurwerk, soms met de kracht van explosieven. Via de telefoon van de minderjarige kon de politie het beheer van de Telegramgroepen overnemen en naar eigen zeggen de handel stoppen. De data uit de Telegramgroepen is opgeslagen en gaat leiden naar andere handelaren en meer aanhoudingen, aldus de politie.

De Telegramgroepen hadden namen als ‘Vuurwerkspot (HANDEL)’ en ‘PyroSpot (HANDEL)’. Er werden volgens de politie op grote schaal verboden vuurwerk en explosieven aangeboden. Het vuurwerk werd gekocht om door te verkopen of voor eigen gebruik.

Toen de politie toegang had tot de Telegramgroepen, zetten agenten er een bericht in waarin ze oproepen te stoppen met de handel in het illegale en zeer explosieve vuurwerk. “Je bent gewaarschuwd!!! Op het aanbieden, handelen, bezit en binnen Nederland brengen van professioneel (illegaal) vuurwerk staat een gevangenisstraf van max. zes jaar”, staat er verder in het bericht. Ook wordt erin gewaarschuwd dat als illegaal vuurwerk bij mensen wordt aangetroffen, de verhuurder of hypotheekverstrekker de huur- of hypotheekovereenkomst kan opzeggen. Ook kan de gemeente de woning sluiten.