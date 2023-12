Rederij en watertaxi nemen aanbevelingen Onderzoeksraad ter harte

Rederij Doeksen en Watertaxi De Bazuin zeggen het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) naar aanleiding van het dodelijke ongeluk tussen twee schepen in oktober vorig jaar “ter harte” te nemen. Bij de aanvaring tussen de snelboot Tiger van Doeksen en watertaxi De Stormloper kwamen drie mannen en een jongen van 12 om het leven. Het lichaam van de jongen werd nooit gevonden.

De Onderzoeksraad doet in het woensdag verschenen rapport een aantal aanbevelingen om het varen op de Waddenzee veiliger te maken. Zo zouden er afspraken gemaakt moeten worden over onder meer vaargedrag en communicatie. Ook raadt de OvV de partijen aan om “elkaars deskundigheid” te benutten en gezamenlijk scenario’s te oefenen en simulatortraining en trainingsdagen op het Wad te organiseren.

Rederij Doeksen laat in een schriftelijke reactie weten dat zij al verschillende van deze maatregelen heeft genomen. Er is een sneldienstsimulator in gebruik genomen, zodat er “nog meer getraind kan worden op bijzondere situaties door onze kapiteins en stuurlieden”. Ook wordt de snelheid van schepen van Doeksen gemonitord met behulp van Marine Traffic, een website die wereldwijd de locatie van schepen volgt, en worden schepen uitgerust met meer camera’s en datarecorders, “om na een (bijna) incident sneller over belangrijke en leerzame informatie te kunnen beschikken”.

Ook Watertaxi De Bazuin zegt in een reactie de aanbevelingen “vanzelfsprekend op te blijven volgen om de veiligheid van iedereen op de Waddenzee te waarborgen”.

De snelboot en de watertaxi kwamen in oktober vorig jaar met elkaar in botsing in het Schuitengat, de vaargeul bij Terschelling. Volgens de OvV voeren beide boten te snel. Ook communiceerden de schipper en de kapitein niet duidelijk met elkaar en hielden ze zich niet aan de vaarregels. Eerder kwam het OM tot dezelfde conclusies en besloot de schippers te vervolgen.