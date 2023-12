Twee nieuwe partijen zetten zich in tegen gehoorschade

Ook de horeca en de vereniging van podiumtechnici gaan zich inzetten om gehoorschade te voorkomen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) hebben zich achter het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek geschaard. Dat meldt demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij ondertekende het convenant zelf ook namens zijn ministerie. Met de nieuwkomers doen nu twaalf partijen mee.

Met de afspraken in het convenant over onder meer geluidsniveaus, gehoorbescherming en voorlichting aan bezoekers willen de partijen de kans op gehoorschade terugdringen bij plekken met versterkte muziek. Eerder liet de staatssecretaris weten dat het niet mogelijk is om een maximaal geluidsniveau vast te leggen in de wet, omdat versterkte muziek al zachter zou staan dan de bovengrens van 100 decibel, en bijvoorbeeld gejuich en applaus ervoor kunnen zorgen dat het geluid onbedoeld harder uitvalt dan toegestaan.

Van Ooijen is “blij” met de nieuwe samenwerking, “extra bijzonder is dat nu ook de horeca en podiumtechnici van nog meer locaties aan boord zijn. Hierdoor wordt ons bereik veel groter”, aldus de bewindsman. Partijen als GGD GHOR Nederland en Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters sloten zich al eerder aan.