Valkenburg krijgt 2,3 miljoen euro voor watersnoodschade

Het Rijk geeft de gemeente Valkenburg aan de Geul 2,3 miljoen euro voor de schade als gevolg van de overstromingen in 2021. Het bedrag is toegekend door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maakte het gemeentebestuur woensdag bekend. Het geld is bedoeld voor de kosten die de gemeente maakte bij het herstel van onder meer gebouwen, wegen, stoepen, parkeerterreinen, bruggen, riolering en groenvoorzieningen.

De niet verzekerbare kosten bedroegen 8,2 miljoen euro, maar een deel daarvan is vergoed via de Wet tegemoetkoming schadevergoeding bij rampen en de Wet Veiligheidsregio’s. Het resterende bedrag schoot Valkenburg zelf voor. “In feite krijgen we nu de rekening, die we zelf vanuit onze reserves hebben betaald, alsnog vergoed”, aldus wethouder Niels Dauven. “Het wekt bij mij vertrouwen dat de overheid ook aan alle andere gedupeerden die ruimhartigheid laat zien.”

Valkenburg hoorde tot de zwaarst getroffen gebieden tijdens de overstromingen in juli 2021, die volgens de gemeente “een ramp van ongekende omvang veroorzaakten”. Inwoners en ondernemers, maar ook de gemeente, leden daardoor enorme schade.