Zoetermeer bezorgd over toekomstig zorgaanbod in HagaZiekenhuis

De gemeente Zoetermeer zegt geschrokken te zijn van de financiële problemen bij het HagaZiekenhuis, dat een ziekenhuis in de stad heeft. De gemeente “maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen hiervan voor de toekomst van het zorgaanbod”.

Het HagaZiekenhuis kondigde woensdag een reorganisatie aan. Het komt dit jaar waarschijnlijk 20 miljoen euro tekort. Om geld te besparen worden er minder krachten ingehuurd en worden vertrekkende collega’s soms niet vervangen. Maar waarschijnlijk is dat niet genoeg en worden er ook maximaal 150 vaste medewerkers ontslagen.

De gemeente Zoetermeer wil dat de bezuiniging “evenredig” wordt verdeeld over de Haga-vestigingen in Den Haag en Zoetermeer. Het ziekenhuis in Zoetermeer wordt volgens de gemeente namelijk al jaren geconfronteerd met steeds een “een onsje minder”.

Al voor de aankondiging twijfelde het HagaZiekenhuis over de toekomst van de afdeling verloskunde in Zoetermeer. Momenteel loopt er een onderzoek naar de toekomstplannen daarvoor. Als die afdeling dicht gaat, kunnen vrouwen uit Zoetermeer en omgeving daar niet meer bevallen. De gemeente is bang dat de financiële problemen invloed hebben op dat besluit “waardoor het zorgaanbod van Zoetermeer kan worden afgeschaald”.