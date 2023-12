Amsterdam bereidt zich voor op maximumsnelheid van 30 kilometer

Amsterdam bereidt zich voor op de omslag naar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Die geldt vanaf vrijdag op 80 procent van alle wegen in de stad. De lagere snelheid moet de verkeersveiligheid verhogen en het verkeerslawaai halveren.

De afgelopen twee maanden zijn door de hele stad de verkeersborden met de nieuwe maximumsnelheid geplaatst. Daar zit nu nog een sticker op, die de nieuwe snelheid aankondigt. Al die stickers worden in de nacht van donderdag op vrijdag door speciale teams verwijderd, waarna de nieuwe maximumsnelheid meteen van kracht is.

Verkeerswethouder Melanie van der Horst is donderdagavond in de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord, waar ze zo’n sticker van een verkeersbord zal halen, als startsein voor de overgang naar de nieuwe maximumsnelheid.

Ook 135 verkeerslichten in de stad zijn opnieuw ingesteld, zodat ze zorgen voor voldoende doorstroming als auto’s langzamer rijden. De belijning van wegen waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur blijft gelden, heeft vertraging opgelopen door het slechte weer van de laatste tijd. Die belijning moet het verschil tussen 50 kilometerwegen en 30 kilometerwegen voor de weggebruiker duidelijker zichtbaar maken. De gemeente verwacht dat die werkzaamheden in het voorjaar worden voortgezet.

De nieuwe maximumsnelheid geldt op 80 procent van alle wegen in de hoofdstad. Op de resterende wegen geldt nog een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Het gaat dan bijvoorbeeld om tweebaanswegen, wegen die weer aansluiten op wegen waar 70 kilometer per uur mag worden gereden en wegen waar geen mensen oversteken.

Samen met de politie wordt de komende tijd gemonitord op welke wegen er ondanks het verbod nog steeds te snel gereden wordt. Gekeken wordt of de weginrichting kan worden verbeterd, of de politie er extra kan controleren of dat in overleg met het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld een flexflitspaal kan worden neergezet. Volgens een woordvoerder wordt niet meteen gehandhaafd, omdat mensen ook moeten wennen aan de nieuwe snelheid.

Over een maand wordt op basis van data van navigatiebedrijf TomTom gekeken naar de gereden snelheden in de stad en de doorstroming van het verkeer. Over een halfjaar volgt dan een eerste evaluatie.

Donderdag werd bekend dat het aantal ongelukken in Amsterdam vier keer hoger ligt dan gedacht. Dat blijkt uit gegevens van de Ambulancedienst Amsterdam-Amstelland, die spreekt van 4800 ongelukken vorig jaar. Tot nu toe baseerde de stad zich op gegevens van de politie.