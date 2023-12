Barendrecht wil alsnog opvanglocatie bij grens met Rotterdam

Barendrecht wil tegen de grens met Rotterdam alsnog een opvanglocatie voor asielzoekers realiseren. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Het gaat om een kleinere opvang dan de gemeente eerst van plan was. Eerder dit jaar ging het nog om een asielzoekerscentrum voor honderden vluchtelingen. Dat ging niet door nadat Rotterdam een zeecruiseschip beschikbaar had gesteld voor de opvang van 1500 statushouders, van wie 500 wachten op een woning in buurgemeenten.

Barendrecht wil in het Zuidelijk Randpark nu zo’n tachtig asielzoekers huisvesten. Zodoende hoopt de gemeente alvast te voldoen aan de opgave die ze mogelijk krijgt opgelegd door de zogenoemde spreidingswet. “De bestuurlijke en ambtelijke voorbereiding van deze plannen is op dit moment in volle gang”, aldus het college. Barendrecht huisvest momenteel al vijftig asielzoekers op een noodopvanglocatie aan de Zuider Carnisseweg.

Rotterdam was eerder dit jaar al boos over de mogelijke komst van het asielzoekerscentrum bij de gemeentegrens. Coalitiepartij Leefbaar Rotterdam laat nu ook weer weten met verbazing de plannen van de buurgemeente te hebben vernomen. “Wat ons betreft: NO WAY!”, schrijft de partij op sociale media.