Culemborg opent crisisnoodopvang voor Oekraïners

In het Gelderse Culemborg gaat een crisisnoodopvang open voor maximaal tweehonderd Oekraïners. Culemborg komt daarmee tegemoet aan de vraag van het Rijk aan veiligheidsregio’s om met spoed ruimte te maken voor de nog steeds toenemende stroom Oekraïense vluchtelingen, aldus de gemeente. Het is de bedoeling dat de Oekraïners hooguit een week in de crisisnoodopvang verblijven.

De opvang wordt gevestigd in een bedrijfspand aan de Bellweg, waar tot 1 juli van dit jaar een crisisnoodopvanglocatie voor asielzoekers was gevestigd. Die is gesloten, maar Culemborg wil volgens burgemeester Gerdo van Grootheest “de hand uitreiken naar mensen die in nood verkeren en hen een (tijdelijk) veilig thuis geven.”

Vanaf maandag wordt het pand ingericht voor de nieuwe groep vluchtelingen. Rond 20 december moeten de eerste mensen er terecht kunnen. De crisisnoodopvang blijft maximaal een jaar open.