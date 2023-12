De Jonge laat hertellingszaak bij verkiezingen onderzoeken

De gang van zaken rond het onverklaarbare telverschil en de daardoor nodige hertelling in enkele stembureaus in Tilburg bij de verkiezingen wordt onderzocht. Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken heeft daartoe besloten, laat hij weten aan de Tweede Kamer. Vorig weekeinde moesten bij vier Tilburgse stembureaus de stemmen opnieuw worden geteld omdat er onverklaarbare telverschillen waren.

Een nieuwe procedure schrijft voor dat een telverschil van meer dan 2 procent nieuw onderzoek vergt. Naar aanleiding van een verzoek van een speciale commissie die de verkiezingsuitslag controleert, stemde de Tweede Kamer afgelopen zaterdag voor een hertelling. Die vond nog diezelfde dag plaats. Bijna alle telverschillen zijn hersteld.

De Tweede Kamer steunde een verzoek van Kamerlid Pieter Omtzigt (die in de nieuwe samenstelling van de Kamer leiding geeft aan de twintigkoppige NSC-fractie) om de gang van zaken te laten onderzoeken. CDA-minister De Jonge schrijft in een brief aan de Kamer dat hij ook vindt dat er onderzoek moet plaatsvinden. Hij laat dit door een extern bureau doen. Het onderzoek wordt meegenomen met de algemene evaluatie van de verkiezingen, die naar verwachting uiterlijk 1 april aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Het onderzoek moet aantonen “hoe deze situatie zich heeft kunnen voordoen” en wat ervan kan worden geleerd. Ook moet duidelijk worden of de gehanteerde werkwijze en de “protocollen voor het tellen en hertellen van de stemmen verder verbeterd kunnen worden”.