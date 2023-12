GGD-rapport Ter Apel: volle afvalbakken, vieze wc’s en matrassen

De hygiëne in de wachtruimtes bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel laat te wensen over. Dat beeld komt naar voren uit een inspectierapport van de GGD Groningen dat EenVandaag heeft gepubliceerd. Het zogeheten observatiebezoek aan Ter Apel vond afgelopen zondagavond plaats op verzoek van de gemeente Westerwolde, laat een GGD-woordvoerster weten.

Inspecteurs troffen in de wachtruimtes van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waar een deel van de asielzoekers in het overvolle Ter Apel noodgedwongen moet overnachten, onder meer volle afvalbakken, vuile toiletten en ongereinigde matrassen aan. Ook is er geen mogelijkheid om kleding te wassen en drogen, schrijven ze in hun rapport.

In het verslag van het bezoek staat ook dat veel alleenstaande mannen in Ter Apel methadon gebruiken, “wat onderlinge spanningen kan geven”. Asielzoekers die wachten tot ze zijn aangemeld, worden niet gescreend op ziektes, constateren de inspecteurs. Dat gebeurt pas nadat ze zijn ingeschreven. “Ook het dicht op elkaar verblijven van de mensen en de weinige sanitaire voorzieningen kan risico op ziekte geven.”

De inspecteurs adviseren het COA om de sanitaire ruimtes beter schoon te maken, de matrassen dagelijks te reinigen en met spoed het riool van een van de toiletten te herstellen.

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, de gemeente waar Ter Apel onder valt, was zondag bij de inspectie aanwezig. Zijn woordvoerster laat donderdag weten dat hij “geschrokken en verdrietig” is van wat hij heeft gezien. Ze zegt dat de gemeente nog geen officiële reactie van het COA heeft gehad op de inspectie.

Het COA heeft het verslag van de GGD nog niet ontvangen, laat een woordvoerder weten. De druk op het aanmeldcentrum blijft ondertussen onverminderd hoog, zegt hij. Dinsdag werd bekend dat de gemeenten Stadskanaal en Groningen tijdelijk asielzoekers gaan opvangen om Ter Apel te ontlasten, maar dat is geen duurzame oplossing, benadrukt de woordvoerder. Het COA blijft andere gemeenten oproepen om “ook een stap naar voren te zetten”.

Door de drukte in Ter Apel slapen asielzoekers al bijna twee maanden op matrassen of stoelen in wachtruimtes op het terrein. Afgelopen zaterdag werd bekend dat het COA het Rode Kruis heeft ingeschakeld om bijvoorbeeld douches, dekens en hygiëneproducten te leveren voor mensen in de wachtkamers, als noodvoorziening.