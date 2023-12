Grote spoorstaking in Duitsland begonnen, veel hinder verwacht

Een landelijke spoorstaking in Duitsland is donderdagavond om 22.00 uur van start gegaan. Spoorpersoneel legt in totaal 24 uur het werk neer. De verwachting is dat daardoor duizenden treinen niet zullen rijden, zowel op regionale verbindingen als langeafstandstrajecten. NS heeft al aangekondigd dat er vrijdag geen internationale treinen tussen Nederland en Duitsland zullen rijden.

Reizigers die vanuit Nederland richting Duitsland willen, ondervinden donderdagavond al hinder van de staking. Zo vallen de laatste intercity’s naar Berlijn en de ritten van de ICE International dan uit. Ook de nachttreinen naar Wenen en Zürich zullen niet vertrekken, liet NS eerder al weten. Treinritten van Arriva tussen Heerlen en de Duitse stad Aken vallen donderdagavond eveneens uit. Vanaf zaterdagochtend wordt de dienstregeling op dat traject weer hervat.

Vakbond GDL, waarbij met name machinisten zijn aangesloten, kan het al lange tijd niet eens worden met Deutsche Bahn (DB) over arbeidsvoorwaarden. Ook vorige maand legde spoorpersoneel daarom massaal het werk neer in Duitsland. Die acties hadden tot gevolg dat talloze treinritten kwamen te vervallen. Ook op trajecten tussen Nederland en Duitsland.

GDL eist onder meer hogere lonen en kortere werktijden. DB zou al hebben bewogen om meer loon te bieden, maar ging volgens GDL volledig voorbij aan de werktijdeneis. Dat is de reden dat ook nu weer actie wordt gevoerd. DB noemde dat besluit eerder al “onverantwoord en egoïstisch”. Volgens het spoorbedrijf worden miljoenen mensen de dupe van de staking.