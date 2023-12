Honderden lopen in Den Haag stille tocht voor gijzelaars Hamas

Tussen de zes- en zevenhonderd mensen lopen donderdag in Den Haag een stille tocht voor gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden. De militante beweging ontvoerde op 7 oktober meer dan 200 mensen bij een aanval op Israël. 138 van hen zouden nog worden vastgehouden.

De manifestatie begon op de Koekamp in Den Haag en voerde langs de Tweede Kamer en het Rode Kruis. Bij beide gebouwen werd stilgehouden. Bij de Tweede Kamer is aan politici van verschillende partijen gevraagd het lot van de gijzelaars onder de aandacht te brengen en ze in de Kamer te herdenken. De tocht eindigde op het Malieveld.

Deelnemers hadden posters van de ontvoerden mee, die zijn ook overhandigd aan politici. De tocht werd georganiseerd door Christenen voor Israël samen met het CIDI.