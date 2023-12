Man (36) opgepakt voor betrokkenheid bij brand in kerk Rotterdam

De politie heeft een 36-jarige man uit Best (Noord-Brabant) aangehouden voor betrokkenheid bij de brand in een kerk in Rotterdam woensdag. De man had zichzelf gemeld op het politiebureau, meldt de politie donderdag.

De politie denkt dat de brand mogelijk is aangestoken, maar onderzoekt dat nog.

Woensdagavond rond 22.45 uur woedde de brand in de Bethelkerk aan de Oranjestraat. Het dak van het kerkgebouw is ingestort en het pand wordt als verloren beschouwd. Tien tot vijftien woningen in de omgeving van de kerk werden ontruimd. De bewoners zijn inmiddels teruggekeerd naar hun woningen.