Martin van Rijn uit kritiek op uitlekken van einde Op1

Martin van Rijn, die het onafhankelijke onderzoek naar de werkcultuur bij de NPO leidt, heeft zich kritisch uitgelaten over de wijze waarop naar buiten is gekomen dat de talkshow Op1 stopt. “Ik heb ook gelezen dat mensen uit de krant moesten lezen dat hun banen veranderden. Dat is niet gebruikelijk, zullen we maar zeggen”, heeft hij donderdag gezegd in het Radio NPO 1-programma Sven op 1.

Woensdag meldde het AD dat Op1 gaat stoppen. Presentatoren en redacteuren van de NPO-talkshow moesten dat nieuws via die weg horen. “Tot een normale werkcultuur behoort natuurlijk dat je mensen netjes informeert over wat er gaat veranderen”, zegt Van Rijn daarover.

De NPO heeft donderdag bevestigd dat Op1 inderdaad zal stoppen volgend jaar. De publieke omroep laat weten de wijze te betreuren waarop het nieuws woensdag al naar buiten kwam. “Gistermiddag zijn helaas via de media veranderingen in de huidige programmering uitgelekt voordat de betrokken medewerkers van de verschillende redacties konden worden ge├»nformeerd”, aldus de publieke omroep. “Daardoor is het zorgvuldige proces dat wij samen met de omroepen voeren verstoord en dat betreuren wij zeer.”

Vanaf september is de BNNVARA-talkshow Khalid & Sophie te zien op de late avond, van maandag tot en met donderdag. Het gat dat dat programma achterlaat op het tijdslot van 19.00 uur wordt opgevuld door Eva Jinek. De van RTL naar AVROTROS overgestapte presentatrice maakt daar een nieuw programma, eveneens van maandag tot en met donderdag.