Minderjarige verdachte aanval op Baudet onder voorwaarden vrij

De minderjarige verdachte uit Groningen die nog vastzat voor de aanval op Thierry Baudet in een café in die stad is onder voorwaarden op vrije voeten gesteld door de rechtbank. Hij blijft wel verdachte van “een ernstige mishandeling”, aldus het Openbaar Ministerie.

Een woordvoerder van het OM kan niet ingaan op de precieze rol die verdachte gespeeld zou hebben. Hij werd als eerste van twee verdachten aangehouden, direct na het incident. Een tweede verdachte, ook een minderjarige, was al op vrije voeten gesteld.

Volgens Dagblad van het Noorden zijn de verdachten tweelingbroers van 15 jaar oud. Het Openbaar Ministerie heeft dat niet bevestigd.

Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) werd op 20 november op zijn hoofd geslagen met een bierflesje. Dat gebeurde tijdens een campagne-evenement. Baudet hield er een hoofdwond aan over.