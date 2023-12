Nieuwe acties op stations voor staakt-het-vuren Israël en Gaza

Op meerdere treinstations zijn donderdag weer honderden mensen bijeen gekomen voor sit-ins “in opstand tegen de genocide en etnische zuivering in Palestina”. De actievoerders eisen onder andere dat de Nederlandse overheid oproept tot een permanent staakt-het-vuren en onvoorwaardelijke humanitaire toegang voor de bevolking in Gaza.

De autoriteiten van Gaza meldden donderdag dat er sinds het uitbreken van de oorlog 7 oktober ruim 17.100 Palestijnse doden zijn gevallen. Zo’n 46.000 mensen zouden gewond zijn geraakt, van wie 1900 het afgelopen etmaal.

Na eerdere acties in de afgelopen weken kwamen nog niet eerder op zoveel treinstations mensen samen om zich uit te spreken over de situatie in Gaza en Israël. In Enschede, Almere, Leeuwarden, Zwolle, Groningen, Alkmaar, Nijmegen, Eindhoven en de vier grote steden kwamen mensen om 18.00 uur bij elkaar. Achter de organisatie van de landelijke actie zit een groep mensen “die betrokken zijn bij verschillende sociale bewegingen en organisaties”, aldus een woordvoerder eerder in een aankondiging.

In de hal van Den Haag Centraal hadden zich rond 18.00 uur zo’n honderd mensen verzameld. Ze zitten in een kring op de grond. Er wordt opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. In het midden van de kring liggen enkele Palestijnse vlaggen op de grond. Demonstranten hadden borden en een spandoek bij zich. Onder meer de leus “From the river to the sea, Palestine will be free” werd geroepen.

Op Amsterdam Centraal kwamen enkele honderden mensen samen. Ook daar zijn Palestijnse vlaggen te zien. De demonstranten klappen en roepen “Ceasefire now!”. Ook de leuzen “Nederland schande, bloed aan je handen” en “Stop bombing Gaza” zijn te horen. Een aantal demonstranten heeft borden bij zich met daarop geschreven ‘Jews against genocide’ en ‘Jews demand ceasefire now’. De politie houdt een oogje in het zeil bij de sit-in.

Dat de actie samenvalt met de eerste dag van het joodse feest Chanoeka, is volgens de organisatie toeval. De sit-ins worden op dinsdagen en donderdagen georganiseerd omdat het dan het drukst is op stations en zo de meeste mensen worden bereikt. Een volgende actie staat gepland op donderdag 21 december.