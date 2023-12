Opnieuw docent VISTA college geschorst na melding gedrag

Het VISTA college in Maastricht heeft een docent geschorst na een melding over grensoverschrijdend gedrag. Het is niet de eerste docent die in opspraak raakt bij het VISTA college. Afgelopen dinsdag stond een docent voor de rechtbank in Maastricht terecht op verdenking van een seksuele relatie met een destijds minderjarige leerlinge, met wie hij ook twee kinderen gekregen zou hebben.

Een woordvoerder van de school bevestigde donderdag berichtgeving in De Limburger dat een docent van de opleiding Horeca & Toerisme voorlopig geschorst is. “We nemen sociale veiligheid uiterst serieus bij Vista, zo ook de melding over de betreffende medewerker van Horeca & Toerisme”, zei hij. “Het college van bestuur heeft de medewerker geschorst als ordemaatregel zodat wij gedegen onderzoek naar de melding kunnen doen en de medewerker gedurende het onderzoek niet op VISTA-locaties aanwezig zal zijn.”

Om wat voor melding het gaat kon de woordvoerder niet zeggen. Het VISTA college is een Limburgse mbo-onderwijsinstelling die in 2019 is gevormd uit een fusie tussen het Arcus College en ROC Leeuwenborgh. De school heeft vestigingen in Maastricht, Sittard, Venlo, Heerlen, Beek en Born. In totaal telt de school 13.000 studenten.

In totaal zijn bij het VISTA college tot nog toe “vier of vijf” meldingen van grensoverschrijdend gedrag gedaan die ook hebben geleid tot aangiftes, aldus de woordvoerder. In twee gevallen ging het om seksueel grensoverschrijdend gedrag en deze zaken zijn ook voor de rechter gebracht, aldus de woordvoerder. Enkele docenten zijn na meldingen ontslagen, zei hij. Om hoeveel ontslagen het gaat, kon hij niet zeggen.