Overijssel dreigt te stoppen met PPLG als Rijk niet betaalt

De provincie Overijssel dreigt te stoppen met de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) als de rijksoverheid geen geld hiervoor beschikbaar stelt. De provincie heeft die boodschap per brief medegedeeld aan demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Overijssel schiet nu zelf 4,2 miljoen euro voor, zodat komend jaar in ieder geval een begin kan worden gemaakt met veertig zogeheten koploperprojecten, maar benadrukt dat financiƫle bijdrage van het Rijk als opdrachtgever noodzakelijk is.

“Als dit uitblijft, zullen we in 2024 de gebiedsprocessen noodgedwongen moeten stoppen. Oplossingen met inbreng van partners voor de opgaven in het landelijk gebied zijn dan verder weg dan ooit”, schrijft het college van Gedeputeerde Staten aan Van der Wal.

Overijssel zegt ongeveer 5 miljard euro nodig te hebben voor de uitvoering van het PPLG, waarin staat hoe de doelen op het gebied van natuur, water, klimaat en stikstof gehaald gaan worden. Vooralsnog blijft geld vanuit het Rijk echter uit, mede omdat het transitiefonds dat hiervoor wettelijk moet worden opgezet in oktober controversieel is verklaard door de Eerste Kamer.

Overijssel is al vergevorderd met de plannen en vroeg afgelopen zomer bij het indienen van het concept-PPLG alvast om 436 miljoen euro, om aan de slag te kunnen met de koploperprojecten. Door de val van het kabinet en het controversieel verklaren van het transitiefonds (waarin 24,3 miljard euro voor de provincies moet komen te zitten) komt er voorlopig echter geen geld uit Den Haag.

Het college heeft daarom besloten om opnieuw een voorfinanciering te doen, dit keer van 4,2 miljoen euro. Overijssel vreest dat de energie en motivatie in de gebieden om aan de slag te gaan verdwijnen als er langer wordt gewacht.

De provincie maakte eerder al 7,5 miljoen euro beschikbaar om dit jaar voorbereidingskosten van te betalen. Daarvan is zo’n 6 miljoen uitgegeven. De provincie verwacht dat het Rijk dit uiteindelijk gaat betalen. “Helderheid van uw kant over beschikbare middelen en randvoorwaarden voor de realisatie van de PPLG-doelen is op zo kort mogelijk termijn nodig”, staat in de brief aan Van der Wal.

Alle provincies kregen enkele weken geleden feedback van het Rijk op hun conceptplannen. Ze moeten die plannen nu nader gaan uitwerken en voor 1 oktober volgend jaar een definitieve versie inleveren. De provincie Zuid-Holland liet eerder deze week al weten dat dit “niet haalbaar is”.