Politie: meerdere aangiften ‘heftig’ incident PowNed op Ameland

Er zijn inmiddels meerdere aangiften gedaan naar aanleiding van het incident dat zich dinsdagavond op Ameland heeft afgespeeld tussen eilandbewoners en een cameraploeg van PowNed. Zowel de omroep als inwoners van Ameland hebben aangifte gedaan, zegt een woordvoerder van de politie.

De journalisten waren op het eiland om verslag te doen van Sunneklaas, een lokale versie van Sinterklaas waar buitenstaanders in principe niet welkom zijn. De journalisten werden tijdens hun werk aangevallen door een groep mensen van het eiland.

Het zou gaan om één tot twee aangiften van zowel de omroep als de eilanders. Over de aard van de aangiften kon de politie nog niets zeggen. Wel deelde de woordvoerder dat het onderzoek inmiddels wordt gedaan door de recherche. Dit omdat het volgens de politie een “heftig incident” is geweest dat “zorgvuldig en op de juiste manier” onderzocht moet worden.

De politie heeft de beelden die de ploeg van PowNed van de situatie op Ameland heeft gemaakt inmiddels gezien. De woordvoerder zegt te begrijpen dat “wat daarop te zien is, veel impact heeft gehad op de journalisten”. Het geeft echter “slechts een klein deel weer” van wat er die avond is gebeurd, zoals “wat er aan de video vooraf is gegaan”. De politie roept getuigen die beelden hebben gemaakt van het incident dan ook op om hun beelden vanwege het onderzoek met de politie te delen.

PowNed-voorzitter Dominique Weesie zegt ook een klacht in te dienen bij de politie vanwege haar optreden dinsdag. “Als we nul op het rekest krijgen stappen we naar de Ombudsman.” Weesie zegt verder dat de klacht ingediend zal worden bij het district Noord-Nederland, waar het Waddeneiland onder valt.

Dat omroep PowNed aangeeft dat de agenten op het eiland de drie journalisten in eerste instantie niet wilden helpen toen zij werden belaagd, ontkent de politie. De woordvoerster van Noord-Nederland geeft aan dat de collega’s de partijen ter plaatse uit elkaar hebben gehaald en de journalisten hebben geholpen van het eiland af te komen. Er zou op dat moment zijn gezegd dat er de volgende dag aangifte kon worden gedaan. Dit omdat er dan meer “rust en ruimte” zou zijn om aangifte te doen, aldus de politie.