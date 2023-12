Rode Kruis na rapport: situatie in Ter Apel is schrijnend

Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de omstandigheden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. “De situatie is schrijnend”, laat de organisatie weten na het verschijnen van een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Die concludeert dat de situatie op het terrein van het asielzoekerscentrum en aanmeldcentrum onveilig en onhoudbaar is.

Volgens de inspectie wordt de maximale bezetting van 2000 asielzoekers flink overschreden en kan daardoor niet worden voldaan “aan de meest basale eisen van opvang op het gebied van bed en bad”.

“We zien dat alle betrokkenen zich hard inzetten om oplossingen te vinden. Maar onderaan de streep blijft het pleisters plakken”, aldus het Rode Kruis. “Mensen die naar Nederland komen na een lange en vaak heftige reis hebben recht op menswaardige opvang.”

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) schakelde het Rode Kruis eerder in om bijvoorbeeld douches, dekens en hygiƫneproducten te leveren voor mensen in de wachtkamers, als noodvoorziening.

Ook VluchtelingenWerk Nederland blijft bezorgd, ook over de noodopvanglocaties zoals die in Stadskanaal die zijn opgericht om Ter Apel te ontlasten. “Mensen worden nu tijdelijk op andere noodlocaties ondergebracht, maar dat blijven noodoplossingen”, aldus Frank Candel, bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland. “Wat we nodig hebben zijn structurele maatregelen. De gemeente Westerwolde, de medewerkers van COA, IND, Rode Kruis en onze eigen medewerkers en vrijwilligers doen er alles aan om de situatie enigszins draaglijk te maken, maar de rek is eruit.”

“Het is van het grootste belang dat we als samenleving gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en mensen voorzien van veilige, humane omstandigheden waarin ze kunnen herstellen van hun vaak lange reis. Gemeenten moeten solidair zijn en snel extra opvangplekken regelen. Daarnaast is politieke actie nodig: alleen met de spreidingswet kunnen we ervoor zorgen dat er structureel voldoende plekken komen voor veilige en menswaardige opvang van asielzoekers en vluchtelingen”, benadrukt Candel.