Vanaf februari hinder door werkzaamheden in Sijtwendetunnel N14

Vanaf 4 februari volgend jaar vervangt Rijkswaterstaat de verlichting in de drie tunneldelen op de N14 bij Leidschendam die samen de Sijtwendetunnel vormen. De werkzaamheden, die volgens de planning tot 18 mei 2024 duren, hebben gevolgen voor het verkeer op deze drukke route die de A4 en de N44 verbindt.

Weggebruikers worden tijdens afsluitingen omgeleid en moeten rekening houden met extra reistijden van 10 minuten tot een half uur. In tegenstelling tot veel andere werkzaamheden, vindt het werk niet in de weekenden, maar juist doordeweeks, tussen 21.00 uur en 06.00 uur, plaats. Dit om de toegankelijkheid van het drukbezochte winkelcentrum Mall of the Netherlands, pal gelegen aan de N14, zo goed mogelijk te houden.

Het voorbereidende werk is al begonnen. De komende twee nachten en ook tijdens de nachten van 14 en 22 december zijn delen van de tunnel afgesloten. Er staan omleidingsroutes aangegeven. Naast het vervangen van de verlichting wordt meteen ook ander renovatie- en onderhoudswerk uitgevoerd, zoals het vernieuwen van de blusleidingen. “Door het combineren van werkzaamheden wordt hinder door afsluitingen de komende jaren beperkt”, meldt Rijkswaterstaat.

Het werk wordt in fases uitgevoerd. Per rijrichting duurt het werk naar verwachting zeven weken. Actuele informatie over deze en andere werkzaamheden aan de infrastructuur in deze regio is te vinden op de website van Zuid-Holland bereikbaar.