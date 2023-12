Yeşilgöz bij chanoekaviering: elke uiting antisemitisme is te veel

Demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) stond tijdens de nationale chanoekaviering in Amsterdam stil bij de gevolgen van de oorlog tussen Israël en Hamas. Ze zei dat de Nederlandse overheid er alles aan doet om Joden in ons land veiligheid te bieden. “Zo hoort dat in onze rechtsstaat, waarbinnen elke bedreigde minderheidsgroepering altijd op bescherming zal kunnen rekenen.”

De VVD-politica vertelde dat ze met “bloedend hart” luistert naar de verhalen over oplaaiend antisemitisme in ons land als gevolg van de oorlog. “Joden voelen zich opgejaagd, onveilig en onvrij. Ze krijgen online en op straat vreselijke bedreigingen naar hun hoofd geslingerd.” Yeşilgöz zal “wangedrag en verbale of fysieke agressie tegen minderheden nooit accepteren of relativeren”, zei ze. “Elke bedreiging, elke uiting van antisemitisme is er één te veel.”

De demissionair minister sprak op de Dam in Amsterdam, waar honderden mensen bijeen waren voor de start van het joodse lichtjesfeest. “Het valt niet mee om in deze tijd hoop te houden. Er is zoveel gaande in de wereld dat groot verdriet brengt in heel veel huiskamers. De gevolgen van de aanslagen van 7 oktober en de daaropvolgende oorlog tussen Israël en Hamas sijpelen door in onze buurten en straten.”

Yeşilgöz zei dat ze toch ook hoop heeft. “De hoop dat we naar elkaar kunnen luisteren en met elkaar kunnen blijven bouwen aan een vreedzame en vrije samenleving waarin iedereen zijn eigen plek heeft. Dat ideaal geef ik nooit op en mogen wij met elkaar nooit opgeven.”

Ook rabbijn Simcho Stanton refereerde in zijn toespraak aan de situatie in Israël en Gaza. Veel mensen vroegen hem de afgelopen tijd wat ze kunnen doen. “We waren solidair, misschien woonden we bijeenkomsten bij, stuurden we financiële of materiële hulp naar onze broeders en zusters in Israël. En toch kunnen we ons nog steeds hulpeloos, alleen en onzeker voelen.” Maar volgens de rabbijn kan elke goede daad effect hebben. Hij riep op de “duisternis van de nacht” te verlichten met “een miljoen kaarsen”. “Laten we vrede en harmonie terugbrengen in de wereld.”