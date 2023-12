Aboutaleb wil met XR in gesprek over vergroening haven Rotterdam

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil met activisten van Extinction Rebellion (XR) in gesprek over vergroening van de Rotterdamse haven. De burgemeester heeft dat vrijdagmiddag toegezegd, bevestigt een woordvoerster van de gemeente.

XR voert sinds de ochtend actie in het havengebied. Op meerdere kruispunten waren er blokkades en hielden actievoerders er vrachtwagens tegen. Sinds de toezegging van Aboutaleb voert XR nog maar op een plek in Rotterdam-Europoort actie. Het protest is nu nog enkel op een kruispunt van de Moezelweg in de buurt van de N57 en de A15.

Volgens een woordvoerster van Aboutaleb is hij inderdaad bereid om de activisten te spreken, zoals hij dat met heel veel partijen doet. Ze benadrukt dat de gemeente geen voorwaarden voor dat gesprek heeft gesteld, zoals bijvoorbeeld een beĆ«indiging van de acties. XR claimt op X naar aanleiding van de toezegging van Aboutaleb dat “burgerlijke ongehoorzaamheid werkt!”

Met de blokkades willen de actievoerders de aandacht vestigen op de rol van de Rotterdamse haven in de klimaatcrisis. De politie is aanwezig, maar tot grote problemen leidt de actie in dit industriegebied vooralsnog niet.

XR is blij dat Aboutaleb in gesprek wil. Dat moet volgens de actiegroep ergens volgende week plaatsvinden. “In dit gesprek zal worden gekeken naar manieren waarop de haven duurzamer kan worden en hoe Rotterdam een leidende rol kan spelen in de energietransitie”, aldus XR.