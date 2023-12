Burgemeester: volgend jaar schadefonds voor ondernemers Ter Apel

Ondernemers in Ter Apel kunnen naar verwachting ergens begin volgend jaar gebruikmaken van een schadefonds voor extra kosten die ze maken door overlast van asielzoekers. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, heeft dat deze week aan de gemeenteraad medegedeeld.

Het fonds wordt opgericht door het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met de gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Welke schade precies wordt vergoed, is nog onduidelijk. “De komende twee weken worden de voorwaarden voor het fonds uitgewerkt door het ministerie”, zegt Velema. “Er is toegezegd dat staatssecretaris (Eric) Van der Burg het plan van aanpak op korte termijn in Ter Apel zal toelichten aan de gemeente en de ondernemers.”

De ondernemers kunnen volgend jaar bij een digitaal loket verzoeken indienen. “Het is in ieder geval van belang dat dit loket laagdrempelig is voor onze inwoners en ondernemers. Het ministerie verwacht dat dit loket in het eerste kwartaal van 2024 live gaat”, aldus de burgemeester.

Winkeliers in Ter Apel hebben vorige maand in een brandbrief aan onder meer de gemeente laten weten “ten einde raad” te zijn en omzetten mis te lopen doordat klanten wegblijven.