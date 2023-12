COA: dertig asielzoekers voor de nacht naar opvang Stadskanaal

Dertig asielzoekers zijn van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar de tijdelijke nachtopvang in Stadskanaal gebracht, laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. De opvang in Stadskanaal ging donderdagavond open en moet het aanmeldcentrum ontlasten. Al bijna twee maanden sliepen asielzoekers daar noodgedwongen op matrassen of stoelen in onder meer de wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In Stadskanaal zijn verwarmde tenten neergezet met plek voor tweehonderd mensen. Het is niet precies bekend hoeveel mensen er nu in Ter Apel verblijven, maar asielzoekers die ’s avonds of ’s nachts nog bij het aanmeldcentrum arriveren worden in principe naar de locatie in Stadskanaal gebracht, met uitzondering van kwetsbare mensen. De volgende dag keren ze dan terug naar Ter Apel.

Het is de bedoeling dat de wachtruimtes in het aanmeldcentrum niet meer worden gebruikt om de nacht door te brengen. De Inspectie Justitie en Veiligheid en de GGD in Groningen hebben geconcludeerd dat die ruimtes onder meer onhygiƫnisch zijn en niet brandveilig.

Vrijdag komen ook honderd opvangplekken beschikbaar in een studentencomplex aan de Peizerweg in de stad Groningen.