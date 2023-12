Minister Van Leeuwen stelt speciaal gezant voor Gaza aan

Een speciaal humanitair gezant voor Gaza en de regio moet de hulpverlening aan de Palestijnse kuststrook verbeteren. Minister Geoffrey van Leeuwen (Ontwikkelingssamenwerking) heeft oud-ambassadeur Marjanne de Kwaasteniet op deze post benoemd.

“De toegang tot mensen in nood en de bescherming van hulpverleners zijn niet gegarandeerd. Daar gaat onze gezant zich voor inzetten. Al onze aandacht is erop gericht om ervoor te zorgen dat er maximaal humanitaire hulp wordt geboden in Gaza”, aldus de demissionaire minister.

Sinds de aanval van Hamas op 7 oktober bombardeert Israël de Gazastrook. Er komt slechts mondjesmaat hulp binnen via de grensovergang met Egypte. Mogelijk gaat Israël ook een grensovergang openen voor hulp. In Gaza wonen ruim 2 miljoen Palestijnen van wie de meesten op de vlucht zijn geslagen.

VN-topman António Guterres vreest voor het “het instorten van het humanitaire systeem” in Gaza, zei hij deze week. Al ongeveer de helft van de huizen in Gaza is vernietigd of zwaar beschadigd. Er vielen volgens lokale autoriteiten al meer dan 17.000 doden. Bij de aanval van Hamas werden 1200 mensen gedood.

De speciaal gezant gaat werken aan het verbeteren van ongehinderde toegang voor noodhulp in Gaza, de veiligheid van hulpverleners en de bevordering van humanitaire pauzes en corridors om mensen te kunnen helpen of te evacueren naar veilige plekken, aldus een verklaring van Van Leeuwen.

Israël zou bereid zijn de grensovergang Kerem Shalom te openen. Van Leeuwen noemt dat hoopvol nieuws. Daar staan door Nederland gefinancierde scanners waardoor humanitaire hulp Gaza sneller binnen kan komen.

“Dat zijn scanners waar trucks helemaal doorheen kunnen rijden. Dus je kunt in één keer zien wat erin zit. Dan gaat de snelheid van de humanitaire hulp enorm helpen”, zegt de minister. Hij hoopt dat de grensovergang de komende dagen opengaat. Nederland is ook nog bereid meer scanners te leveren als dat nodig is.

De Kwaasteniet zal samenwerken met collega-gezanten van de VS en Duitsland. Ze was eerder onder meer ambassadeur bij de NAVO en in Turkije en Jordanië. Van Leeuwen werd begin deze week beëdigd. Hij vervangt Liesje Schreinemacher die met zwangerschapsverlof is.

Hulporganisaties hebben het kabinet opgeroepen zich uit te spreken voor een permanent staakt-het-vuren om hulpverlening mogelijk te maken. De regering wil tot dusver niet verder gaan dan te pleiten voor humanitaire gevechtspauzes zolang Hamas volgens haar een bedreiging voor Israël vormt.