Museum de Fundatie in financiële problemen en vraagt om hulp

Museum de Fundatie heeft grote financiële problemen en vraagt de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel om hulp. Het in Zwolle gevestigde museum, dat ook nog een locatie heeft in een kasteel tussen de dorpen Heino en Wijhe, kampt met een structureel tekort van ruim 900.000 euro. Vorig jaar en dit jaar kon het museum dat volgens directeur-bestuurder Beatrice von Bormann nog opvangen uit de eigen reserves, maar voor 2024 en de jaren daarna is dat “niet meer haalbaar”.

Dat schrijft Von Bormann in een brief aan de provincie en de gemeente Zwolle. “Door sinds corona tegenvallende bezoekersaantallen en door stijgende kosten op het vlak van personeel en productie sinds de oorlog in Oekraïne, is het museum in financiële problemen gekomen. Graag willen wij deze in goed overleg oplossen. Wij verzoeken de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel om samen met ons ervoor te zorgen dat Museum de Fundatie als een van de belangrijkste culturele instellingen in de regio zich verder kan ontwikkelen en blijvend op de kaart kan worden gezet, ook nationaal en internationaal.”

Het museum ontvangt jaarlijks subsidies van de provincie (1,3 miljoen euro), de gemeente (1 miljoen) en het ministerie van OCW (310.000 euro). Zwolle besloot vorig jaar om de bijdrage met 200.000 euro te verhogen om de Fundatie te helpen. Desondanks zijn de financiële zorgen nu zo groot geworden, dat het museum meer steun vraagt. Overijssel en Zwolle hebben adviesbureau Berenschot gevraagd om het bedrijfsplan van het museum door te lichten.

De Fundatie leed afgelopen jaar 615.000 euro verlies, mede als gevolg van een reorganisatie. In de zomer van 2022 stapte directeur Ralph Keuning na vijftien jaar op, nadat medewerkers hadden geklaagd over zijn gedrag. De Fundatie, dat de ambitie heeft om in Zwolle nog een locatie te openen in de Rode Loods, trok vorig jaar ruim 160.000 bezoekers. Voor de coronacrisis waren dat er zo’n 250.000 per jaar.