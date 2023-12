Nabestaanden Carlo krijgen woord in hoger beroep Mallorcazaak

Op de vierde zittingsdag van het hoger beroep van de Mallorcazaak krijgen de nabestaanden van Carlo Heuvelman het woord. Zijn ouders maken bij het hof in Leeuwarden gebruik van het spreekrecht, evenals zijn vriendin.

De zaak met zeven jonge verdachten uit Hilversum gaat over extreem uitgaansgeweld op het Spaanse eiland Mallorca. De 27-jarige Carlo uit Waddinxveen werd in de nacht van 13 op 14 juli 2021 bewusteloos geslagen op de boulevard van badplaats El Arenal op Mallorca waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Hij overleed vier dagen later aan de gevolgen van hersenletsel.

Nabestaanden hopen dat het hoger beroep inzicht geeft in wie van de zeven verdachten verantwoordelijk is voor Carlo’s dood, maar op de eerste zittingsdagen deze week was er niemand die zegt het fatale gevecht te hebben gezien.

“Vroeg of laat komt een mens in gewetensnood”, zei de vader van Carlo vorig jaar bij de rechtbank in Lelystad. Tijdens zijn spreekrecht deed hij een dringend beroep op de verdachten én hun ouders om het zwijgen te doorbreken. “We willen antwoorden”, zei hij toen.

“Wat heeft Carlo jullie die avond aangedaan? Hij is doodgeschopt na te zijn geslagen”, zei zijn moeder. “Ik hoop dat ik dat antwoord ooit nog eens krijg. Dat jullie het lef hebben om dat ooit nog eens te vertellen.”

De verdachten die in hoger beroep terechtstaan voor het uitgaansgeweld, zijn vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van twaalf, achttien en dertig maanden. Sanil B. (21) kreeg een celstraf van zeven jaar opgelegd. Tegen hem was tien jaar cel geëist. Op zijn schoen was een DNA-spoor van het slachtoffer gevonden. De rechtbank concludeerde dat B. Carlo had gedood “met een of meer anderen”, maar de rechtszaak maakte niet duidelijk wie dat is geweest.