Organisatie: behandelcentra longcovid moeten er komen

Het is bijzonder pijnlijk dat demissionair minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers geen geld uittrekt voor behandelcentra en behandelingen voor patiënten met langdurige covidklachten. Dat laat directeur Diewke De Haen van patiëntenorganisatie PostCovidNL desgevraagd weten na berichtgeving daarover van Kassa. Het is van belang dat de beschikbare kennis over de ziekte gecentreerd wordt op één plek, zodat de naar schatting 90.000 Nederlanders met zeer ernstige klachten geholpen kunnen worden, aldus De Haen.

“Kuipers blijft volhouden dat je als post-covidpatiënt naar de huisarts of specialist kan. Maar die zegt waarschijnlijk: ik weet het ook niet”, zo zegt De Haen. Door de patiëntenverhalen en kennis te verzamelen in een behandelcentrum, kunnen patiënten wel geholpen worden, denkt de directeur. “Expertise doe je ook op door patiënten te zien, niet alleen door onderzoek te doen. Bepaalde symptomen kunnen al bestreden worden, omdat we weten dat behandelmethoden voor soortgelijke ziektes werken.”

Tegen Kassa zegt Kuipers dat het nog te vroeg is voor een vergoeding van behandelingen die niet wetenschappelijk zijn getest. Daar zouden nog te veel risico’s aan kleven en er moet eerst meer onderzoek komen. Volgens de demissionair minister zijn er ziekenhuizen die budget hebben om te beginnen met experimentele behandelingen, en kunnen patiënten terecht bij de huisarts, fysiotherapeut of een medisch specialist, zo meldt Kassa.

Over longcovid, ook wel post-covidsyndroom genoemd, is nog veel onduidelijk. Meer dan een miljoen Nederlanders zouden volgens schattingen langere tijd klachten over hebben gehouden aan een coronabesmetting. Een minderheid van deze mensen heeft zulke ernstige klachten aan de infectie overgehouden, dat die hun leven beheersen. In oktober werd bekend dat onderzoekers van diverse academische ziekenhuizen in vier onderzoeksprojecten uitgebreid onderzoek gaan doen naar de oorzaken van langdurige coronaklachten. De projecten worden gefinancierd door Stichting Long Covid (SLC), die zo’n 1,5 miljoen euro aan donaties ophaalde.