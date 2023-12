Queen voor de 20e keer bovenaan in Top 2000, Danny Vera op 2

Queen staat voor de twintigste keer met Bohemian Rhapsody bovenaan de Top 2000 van NPO Radio 2. Danny Vera, in 2020 nog de nummer 1 met Roller Coaster, is net als de afgelopen twee jaar op de tweede plek te vinden. De nummer 3 is wederom voor de Eagles met Hotel California, zo werd vrijdag bekendgemaakt in het Top 2000 Café in Beeld & Geluid in Hilversum.

De top 10 is helemaal onveranderd. Queen staat net als vorig jaar twee keer in de top 10, de groep wist weer met Love Of My Life een tiende plaats te bemachtigen. Billy Joel staat met Piano Man op de vierde plek en Coldplay completeert de top 5 met Fix You.

Verder bestaat de top 10 weer uit Led Zeppelin met Stairway To Heaven (6), Pearl Jam met Black (7), Boudewijn de Groot met Avond (8) en Metallica met Nothing Else Matters (9) in de top 10. “Een unicum: voor het eerst in de geschiedenis van de Top 2000 is de top 10 ongewijzigd vergeleken met het jaar ervoor. Kennelijk staan deze nummers rotsvast in de geheugens van veel stemmers”, zegt Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2. “Klein tipje van de sluier: er zitten volop verrassingen in de rest van de lijst. Welke dat zijn, maken we volgende week bekend.”

Queen stond vijf keer niet bovenaan de Top 2000. Voor Danny Vera in 2020 lukten het ook John Lennon (2015), de Eagles (2014 en 2010) en Boudewijn de Groot (2005) een eerste plek te bemachtigen.

Luisteraars konden tot vrijdagmiddag stemmen op hun favoriete platen. Omdat de ‘lijst der lijsten’ dit jaar zijn 25e editie heeft, zijn er eenmalig 500 extra nummers toegevoegd. Die nummers zijn volgende week te horen.

De volledige Top 2000 wordt volgende week vrijdag onthuld. De uitzending begint zoals altijd op eerste kerstdag om middernacht. De nummer 1 wordt net iets voor de jaarwisseling gedraaid.