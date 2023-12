Rechtbank doet uitspraak in zaak tegen complotdenker Huig Plug

De rechtbank in Breda doet vrijdag uitspraak in de zaak tegen de bekende complotdenker Huig Plug uit Katwijk en twee medeverdachten. Het Openbaar Ministerie heeft negen maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, tegen hem geëist.

Volgens het OM maakte de 55-jarige Plug zich onder meer schuldig aan stalking, opruiing en smaad door slachtoffers op sociale media te beschuldigen van kindermisbruik en kindermoord. Volgens complottheorieën van hem en zijn twee medeverdachten bestaat er een Haags pedonetwerk.

Tegen Plugs neef en cameraman Pieter P. (41) eiste het OM een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Tegen Marlies van M. (59) uit Den Haag is een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden geëist. De Haagse vrouw stelt dat haar kind seksueel is misbruikt. Ze beschuldigt haar ex, huidig echtgenoot van een vrouwelijke rechter van het gerechtshof in Amsterdam, van kindermisbruik en kindermoord. Plug en P. zouden vier keer aan het huisadres van die rechter zijn verschenen met een megafoon.