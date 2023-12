Staatssecretaris noemt gang van zaken rond Op1 ‘pijnlijk’

Staatssecretaris Steven van Weyenberg van Cultuur noemt de gang van zaken rond het schrappen van het programma Op1 “onbehoorlijk” en “pijnlijk”. Dat zei hij vrijdagochtend. De redactie van talkshow Op1 hoorde woensdag via het AD dat het programma moet stoppen.

“Als een programma stopt, is dat al pijnlijk”, stelt hij. “Maar als je dat in de krant moet lezen, dan is dat onbehoorlijk. Volgens mij is dat een fout. En ik meen dat de NPO dat ook toegeeft nu, dat is terecht.”

De redactie van de talkshow Op1 heeft een boze brief opgesteld die bedoeld is voor NPO-voorzitter Frederieke Leeflang. De medewerkers zijn boos dat zij het nieuws over het stoppen van de talkshow moesten vernemen via het AD, dat hier woensdag een artikel over publiceerde.