SWOV: succes 30 km-wegen hangt af van inrichting rijbanen

Het succes van de nieuwe maximumsnelheid in Amsterdam hangt af van de inrichting van de wegen zelf, zegt het nationaal wetenschappelijk onderzoeksbureau voor verkeersveiligheid SWOV. Dan gaat het bijvoorbeeld om klinkers in plaats van asfalt of een aanpassing van de breedte van de weg. “Dat kan niet van de ene op de andere dag in een stad zoals Amsterdam”, zegt een woordvoerder. Vrijdag ging de maximumsnelheid op de meeste wegen in de hoofdstad van 50 naar 30 kilometer per uur.

“De snelheidslimiet verlagen en nieuwe borden ophangen is niet het enige, wegen moeten ook anders ingericht worden, anders snappen mensen niet dat ze anders moeten rijden. En handhaving is belangrijk”, zegt de woordvoerder. Het SWOV benadrukt dat voor handhaving de politie wel genoeg capaciteit moet hebben. “De politie is overbelast en onderbezet, dan schiet handhaving erbij in. Dat zal het succes van zo’n maatregel be├»nvloeden. De gemeente zal toch wegen moeten aanpakken, anders gaan de snelheden niet omlaag.”

De gemeente Amsterdam schrijft op de website over de verlaging van de maximumsnelheid dat de wegen “stap voor stap” aangepast worden. De borden zijn het begin, maar ook de lijnen op de weg worden gewijzigd. Zoveel mogelijk lijnen worden weggehaald. “Dat ziet er overzichtelijker uit en zorgt voor minder verwarring. Op brede rijbanen brengen we een overrijdbare middenstrook aan. Zo lijkt de rijbaan smaller. Daardoor gaat het verkeer minder hard rijden”, schrijft de gemeente. Drempels kunnen voor hulpdiensten lastig zijn. Die worden daarom spaarzaam gebruikt.