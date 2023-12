Van der Burg: opvang asielzoekers mogelijk op Defensielocaties

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) bekijkt of opvang van asielzoekers mogelijk is op bepaalde Defensielocaties, zei hij vrijdag voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. “Bij Defensie zien we bepaalde locaties waar dat zou kunnen”, aldus de bewindsman. Wel zegt hij daarvoor toestemming te moeten krijgen van het gemeentebestuur dat over die locatie gaat.

“Ik heb voor de kerst gewoon heel veel plek extra nodig en voor de kerst betekent gewoon binnen nu en twee weken. Dus Defensie zal daar een bepaalde oplossing voor hebben. Het hangt ervan af of ik gemeentes zover krijg, maar we zijn er in ieder geval mee bezig.”

Donderdag deed Van der Burg “met klem” een beroep op gemeenten en provincies om meer nieuwe opvangplekken beschikbaar te stellen. Dit in reactie op een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de situatie in het asielzoekers- en aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar is het “onveilig en onhoudbaar”, concludeerde de inspectie eerder, onder meer omdat er meer mensen verblijven dan de bedoeling is.