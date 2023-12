Van der Burg over asielzoekers: voor 1 januari 4000 plekken nodig

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft voor 1 januari 4000 opvangplekken nodig om de asielinstroom naar Nederland aan te kunnen, zei hij vrijdag na de wekelijkse ministerraad. Hij heeft een beroep gedaan op alle commissarissen van de Koning, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Veiligheidsberaad en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om dit voor elkaar te krijgen.

De bewindsman is naarstig op zoek naar extra opvanglocaties nu de situatie in het Groningse asielzoekers- en aanmeldcentrum Ter Apel “onveilig en onhoudbaar” is, zoals de Inspectie Justitie en Veiligheid eerder deze week concludeerde. Dat heeft er onder meer mee te maken dat de maximale bezetting van 2000 asielzoekers daar flink overschreden wordt.

Ernaar gevraagd erkent Van der Burg dat er anders dan in andere jaren relatief veel asielzoekers in het najaar naar Nederland komen. “Normaal gesproken zouden we nu een lagere instroom moeten hebben, maar dat zien we niet”, aldus de bewindsman.

Volgens hem kan er sprake van zijn dat vluchtelingen al eerder in Italië aankwamen en pas nu hier zijn. “Het duurt even voordat je vanuit het zuiden in Nederland bent”, aldus de staatssecretaris, die de instroom naar Italië “extreem hoog” noemt. Of hogere instroomcijfers in de winter in Nederland de norm worden, weet hij niet. “Je kunt daar nu nog geen structurele conclusies aan verbinden.”

Wat betreft de 4000 opvangplekken die op korte termijn nodig zijn, zegt Van der Burg: “Er is maar één oplossing. En dat is dat we die plekken op een of andere manier vinden.” Het realiseren van meer opvangplekken is nodig, aldus Van der Burg, die nogmaals benadrukt dat een andere oplossing is dat zogenoemde statushouders doorstromen naar een woning in en gemeente. Dan houden ze geen plek meer bezet in een asielzoekerscentrum of een noodlocatie.