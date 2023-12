Van der Lee meldt zich als kandidaat voor voorzitterschap Kamer

Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA heeft zich als eerste officieel gemeld om voorzitter van de Tweede Kamer te worden. De volksvertegenwoordiging kiest volgende week donderdag een nieuwe voorzitter.

De 59-jarige Van der Lee wil vanuit de rol als voorzitter bijdragen “aan herstel van vertrouwen en het overbruggen van de kloof tussen burgers en beslissers”. Verder wil hij samen met de Kamer bevorderen dat er meer aandacht en tijd wordt besteed aan de behandeling van wetgeving, schrijft hij in een brief aan de Kamerleden. Ook wil hij zich inzetten om op digitaal vlak een “grote kwaliteitsslag” te verwezenlijken.

Van der Lee zit bijna zeven jaar in de Tweede Kamer. Hij hield zich bezig met onder meer buitenlandse zaken. Hij was ook voorzitter van de parlementaire enquête die onderzoek deed naar de gaswinning in Groningen. Eerder gaf hij leiding aan Oxfam Novib en was hij als voorlichter werkzaam voor de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer.

De afgelopen jaren was Vera Bergkamp (D66) voorzitter. Andere namen van kandidaten die worden genoemd zijn Roelien Kamminga (VVD) en Martin Bosma (PVV).