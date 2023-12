Van Rijn: waarom heeft RTL niet gewacht op uitkomst onderzoek

Martin van Rijn vraagt zich af waarom RTL niet heeft gewacht met een nieuw contract voor Matthijs van Nieuwkerk tot zijn onderzoek is afgerond. Dat laat Van Rijn, die de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen leidt, vrijdag weten in reactie op het nieuws dat Van Nieuwkerk per 1 januari bij RTL aan de slag gaat. Van Nieuwkerk vertrok bij BNNVARA na berichten over jarenlang wangedrag op de werkvloer bij DWDD.

“De overstap is een afweging die bij RTL ligt”, aldus Van Rijn. “De commissie vraagt zich wel af waarom niet is gewacht op de uitkomsten van het onderzoek. Zeker nu is aangekondigd dat het rapport binnenkort gaat verschijnen.” Van Rijn liet donderdag weten dat de resultaten van het grote onderzoek eind januari worden verwacht. Zijn onderzoek richt zich alleen op de werkcultuur bij de NPO, niet bij de commerciĆ«le zenders.

Van Rijn beklemtoont dat de “gevolgen, die de gebeurtenissen op de medewerkers hebben gehad en nog steeds hebben, groot is”. Daarom benadrukt hij te hopen “dat er geleerd wordt van het verleden” en gaat hij “ervan uit dat alle betrokkenen de aanbevelingen van ons rapport ter harte zullen nemen”.

Programmadirecteur Peter van der Vorst van RTL stelde vrijdag dat Van Nieuwkerk zich bij zijn nieuwe werkgever moet houden aan het Mediapact Respectvol Samenwerken. Het pact kwam tot stand na de misstanden achter de schermen van het programma The Voice of Holland. Tot nu toe heeft overleg tussen alle grote mediapartijen in Hilversum ertoe geleid dat medewerkers in de audiovisuele sector een onlinetraining over “gedeelde normen en respectvol samenwerken” moeten doen. Het is niet duidelijk wat er gebeurt als een medewerker zich niet aan het Mediapact houdt.