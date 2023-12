Vriendin Mallorca-slachtoffer: Carlo mag nooit vergeten worden

“Hoe kan het toch zo zijn dat er na 2,5 jaar nog steeds geen duidelijkheid is over alles wat er gebeurd is”, zei de vriendin van de Carlo Heuvelman vrijdag op de vierde zittingsdag van het hoger beroep van de Mallorca-zaak.

“Carlo mag nooit vergeten worden. Dat idee maakt me bang”, zei de partner van de 27-jarige man uit Waddinxveen die in juli 2021 op Mallorca door uitgaansgeweld om het leven kwam. “De afgelopen 2,5 jaar zijn zo zwaar geweest. Ik moest alleen verder”, zei ze.

“Ik voel me niet meer de Lisa die ik was. Ik zal voor altijd de partner van zijn.” Ze zegt het moeilijk te vinden om haar eigen leven weer op te pakken. “Ik wil Carlo helemaal niet loslaten. Ik wil hem vasthouden om hem niet te laten vergeten door de wereld.”

De verdachten die in hoger beroep terechtstaan voor het uitgaansgeweld, zijn vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van twaalf, achttien en dertig maanden. Sanil B. (21) kreeg een celstraf van zeven jaar opgelegd. De rechtbank concludeerde dat B. Carlo had gedood “met een of meer anderen”, maar de rechtszaak maakte niet duidelijk wie dat is geweest.

De moeder van het slachtoffer noemt het ongelooflijk dat de verdachten zich verschuilen achter drankgebruik en dat ze zich niet alles kunnen herinneren. “Niemand heeft Carlo gezien. Hoe kan dat? Het is zo’n grote man van 1,96 meter”, zei ze. “Ik kan er niet tegen dat mensen hier de waarheid niet vertellen om hun eigen hachje te redden. Geef mij er alsjeblieft duidelijkheid over, ook al is het anoniem.”

De vader van Carlo riep het hof op om een sterk signaal af te geven tegen uitgaansgeweld. “Dat dit niet getolereerd wordt in onze rechtstaat. Mijn vurige wens is dat dit anderen niet overkomt. Laat de dood van Carlo niet voor niets zijn geweest.”

Vrienden van Heuvelman lieten hun slachtofferverklaringen voorlezen door hun advocaat. “Jullie weten wat er toen is gebeurd, maar houden elkaar de hand boven het hoofd”, zei een van hen. “Dit gaat jullie geweten aantasten.”

Ook andere jongens uit de vriendengroep, deelden dit sentiment. “Jullie weten wie Carlo heeft gedood. Wees een vent en vertel ons de waarheid”, klonk het. “Dat we het antwoord niet krijgen op die ene vraag, is ondraaglijk. Ik hoop dat iemand opstaat uit jullie groep die vertelt wat er is gebeurd.”

Woensdag volgen de strafeisen. Het hof in Leeuwarden doet op 14 maart uitspraak.