Yeşilgöz en Asscher bij viering Chanoeka op Amsterdamse Zuidas

Op de Zuidas in Amsterdam wordt maandagavond het joodse feest Chanoeka gevierd. Op het George Gershwinplein zullen onder meer demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid), voormalig vicepremier Lodewijk Asscher en Parool-columnist Debra Barraud spreken. De organisatie verwacht honderden mensen op de viering.

Yeşilgöz was donderdag ook bij de aftrap van Chanoeka op de Dam in Amsterdam, waar honderden mensen op af kwamen. Daar stond ze stil bij de oorlog tussen Israël en Hamas en het antisemitisme in Nederland als gevolg daarvan.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Joodse organisatie Maccabi Nederland en landelijk studentenrabbijn Yanki Jacobs. “De boodschap is duidelijk: wij zijn Joods en wij zijn Nederlands, en op beide identiteiten zijn we trots”, aldus de organisatoren. “Hoewel de focus van de bijeenkomst ligt op het chanoekaverhaal, zal er tijdens de viering tevens worden stilgestaan bij de recente slachtoffers en gijzelaars.”

De viering begint om 18.00 uur. Mensen die erbij willen zijn, wordt gevraagd zich online aan te melden.

Tijdens Chanoeka, ook wel het feest van het licht genoemd, wordt de uiteindelijke herinwijding van de tempel gevierd en dat het licht het heeft gewonnen van de duisternis. Traditiegetrouw wordt acht dagen achterelkaar een kaars aangestoken in een speciale negenarmige kandelaar, de chanoekia. Chanoeka duurt tot en met vrijdag.