Autoriteiten Dubai: Taghi niet gewond toen hij het land verliet

Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi was niet gewond toen hij eind 2019 door de politie in Dubai op het vliegtuig naar Nederland werd gezet. Dat hebben de autoriteiten aldaar aan Nederland laten weten. Dat antwoord is saillant, want bij aankomst in Nederland had Taghi zichtbaar verwondingen aan zijn gezicht, het Openbaar Ministerie heeft later ook erkend dat een arts in Nederland letsel had geconstateerd.

Het ministerie van Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten heeft justitie in Nederland begin oktober geantwoord op vragen die Inez Weski, de voormalig advocaat van Taghi, in mei 2021 al had gesteld in het Marengo-proces. Daarin staat onder meer te lezen “bij de uitlevering van de verzochte persoon had hij geen enkele wond”. De ‘arrestatie-operatie’ is volgens de autoriteiten niet gedocumenteerd met foto’s of ander materiaal. Maar, aldus Dubai, “de operatie van aanhouding en gevangenneming is verricht in overeenstemming met onze wettelijke procedures en de verdachte werd humaan behandeld”.

Weski is eerder dit jaar gearresteerd en heeft daardoor noodgedwongen de verdediging moeten neerleggen. Taghi’s nieuwe advocaten willen opheldering over de mogelijke mishandeling van hun cliënt. “Als hij ongeschonden in Dubai het vliegtuig in ging en er met onder meer een gebroken neus, gekneusde ribben en opgezwollen ogen uitkomt, dan moet er onderweg iets zijn gebeurd”, reageert advocaat Michael Ruperti desgevraagd aan het ANP. “Dubai bevestigt hiermee in feite dat het letsel door en onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat is toegebracht.”

Op 21 december is een nieuwe zitting in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. De advocaten van Taghi willen opheldering en eisen dat “de onderste steen bovenkomt over het letsel”.

Het Openbaar Ministerie wil desgevraagd niet reageren op de kwestie. Taghi schreef in 2020 in een verklaring aan EenVandaag dat hij na zijn arrestatie in Dubai, in december van 2019, zwaar werd mishandeld door agenten uit Dubai en Marokko.

Binnen een week werd Taghi op het vliegtuig naar Nederland gezet. Sindsdien zit hij vast in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere moorden en pogingen daartoe, er is een levenslange gevangenisstraf geëist. De rechtbank is van plan 27 februari volgend jaar uitspraak te doen.