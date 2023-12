Kerstboom in Gerbrandytoren IJsselstein brandt voor 25e keer

Iedereen die de komende dagen in de buurt is van de Utrechtse plaats IJsselstein kan hem vanaf zaterdagavond weer zien: de kerstboom in de Gerbrandytoren, de grote zendmast in IJsselstein. Even na 20.00 uur gingen de lampen aan, “op tijd en alles doet het”, zo meldde een woordvoerder van de stichting achter de kerstboom. Het is de 25e keer dat deze kerstboom aan gaat.

Bij helder weer zijn de lichten tot in de wijde omgeving te zien, tot wel 50 kilometer ver, en zelfs vanaf de Brienenoordbrug in Rotterdam. De ontsteking is zaterdagavond gevierd met muziek van onder anderen Berget Lewis en Trijntje Oosterhuis en een winterfeest. De ‘boom’ is tot en met zaterdag 6 januari verlicht.

“De boom is belangrijk voor de regio, voor veel mensen is het het begin van de kerstperiode”, aldus de zegsman. Het is de Stichting De Grootste Kerstboom ook dit jaar weer gelukt fondsen te vinden om de boom licht te kunnen laten geven, maar “dat is niet makkelijk”, aldus de zegsman. “Maar het mooie is dat ongeveer 2000 mensen donateur zijn, die betalen tussen de 5 en 25 euro. En er zijn tientallen bedrijven die meebetalen”, zo stelt hij.

De kerstboom in de Gerbrandytoren is een idee van Ton Westland en zijn broer. Ze kregen het in 1992 voor het eerst voor elkaar de lampjes aan te krijgen. Het predicaat ‘grootste kerstboom ter wereld’ dankt de mast aan een vermelding in het Guinness Book of Records. Het hoogste punt van de toren is 366,8 meter. Om technische of financiĆ«le redenen moest een aantal jaren worden overslagen. Zo was er in 2017 een blikseminslag waardoor het hele systeem plat kwam te liggen.